Энергоблок №6 Запорожской АЭС отключили от сети
Киев • УНН
КИЕВ. 11 ноября. УНН. Сегодня, 11 ноября, в полночь, энергоблок №6 Запорожской АЭС отключен от сети для проведения планового среднего ремонта, который продлится до 19 января 2019 года. Об этом со ссылкой на пресс-службу ЗАЭС сообщает УНН.
В частности, в настоящее время на Запорожской АЭС в работе находятся 3 энергоблока. Суммарная мощность генераторов составляет 2945 МВт.
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Энергоблоки работают в штатном режиме, замечаний к работе основного оборудования энергоблоков и персонала нет.
В пресс-службе добавили, что радиационный фон на промплощадке и в санитарно-защитной зоне (территория вокруг АЭС радиусом 2,5 км) - 8-12 микрорентген в час, что соответствует естественному радиационному фону в месте расположения Запорожской АЭС.
Напомним, в сентябре энергоблок №2 Запорожской АЭС был отключен от сети для устранения дефекта на трубопроводе автономного контура главного циркуляционного насоса №3.