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Энергоблок №2 Хмельницкой АЭС досрочно подключен к энергосети

Энергоблок №2 Хмельницкой АЭС досрочно подключен к энергосети

Киев  •  УНН

 • 8467 просмотра

КИЕВ. 13 листопда. УНН. Сегодня в 18:53 энергоблок №2 Хмельницкой АЭС досрочно подключен к сети после завершения планового капитального ремонта, передает УНН со ссылкой на пресс-службу Минэнергоугля.

Как сообщили в пресс-службе, продолжается набор мощности.

“... на Хмельницкой АЭС в работе находятся 2 энергоблока. Суммарная мощность генераторов составляет 1160 МВт.

Энергоблоки работают в штатном режиме, замечаний к работе основного оборудования энергоблоков и персонала нет”, - говорится в сообщении.

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В пресс-службе также отметили, что радиационный фон на промышленной площадке и в прилегающих регионах не претерпевал изменений, находится на уровне, соответствующем нормальной эксплуатации энергоблоков, и не превышает естественных фоновых значений.

Справка Хмельницкая АЭС (ХАЭС) — расположена на территории Хмельницкой области в городе Нетишин. В составе Хмельницкой АЭС работает два энергоблока (ВВЭР-1000) общей мощностью 2000 МВт (подключены в 1987 и 2004 годах). Основное назначение станции — покрытие дефицита электрических мощностей в Западном регионе Украины.

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