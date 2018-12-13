Хмельницкая АЭС аварийно отключила единственный действующий энергоблок
Киев • УНН
КИЕВ. 13 декабря. УНН. Сегодня на блоке №2 на Хмельницкой атомной электростанции состоялось аварийное отключение из-за повреждения в электросети. Кроме того, с 25 ноября блок №1 находится на плановом ремонте, который завершится 8 августа 2019 года. Об этом сообщает пресс-служба ХАЭС, передает УНН.
“Сегодня, 13 декабря в 06:33 энергоблок № 2 Хмельницкой АЭС был отключен от энергосети из-за повреждения трансформатора возбуждения фазы В”, — говорится в сообщении.
По состоянию на 09:00 реакторная установка работает на 19% от номинальной мощности.
За прошедшие сутки энергоблоком № 2 ХАЭС произведено 24,32 млн. кВт*ч электроэнергии, а с начала месяца — 291,31 млн кВт*ч электроэнергии.
Энергоблок №1 с 25 ноября находится на ремонте в связи с завершением проектного срока эксплуатации. Работы планируется завершить до 8 августа 2019 года.
Напомним, это уже вторая проблема на энергоблоке № 2, который 13 ноября был досрочно подключен после двухмесячного ремонта. 17 ноября его отключали для выполнения наладки установки турбогенератора.
26 июля Кабмин одобрил технико-экономическое обоснование строительства энергоблоков № 3 и № 4 Хмельницкой АЕС общей стоимостью 72 млрд гривен.
Как сообщал УНН, на достройку 3 и 4 энергоблоков Хмельницкой АЭС необходимо 3,7 млрд евро.
Хмельницкая АЭС расположена в пгт. Нетешин Хмельницкой области. В ее составе работают два энергоблока (ВВЭР-1000) общей мощностью 2000 МВт. Введена в эксплуатацию в 1987 году. Входит в состав ГП НАЭК “Энергоатом”.
ГП НАЭК “Энергоатом” — оператор четырех действующих АЭС Украины, эксплуатирует 15 энергоблоков, оснащенных водо-водяными энергетическими реакторами общей установленной электрической мощностью 13,835 ГВт.