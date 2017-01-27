На добудову 3 і 4 енергоблоків Хмельницької АЕС необхідно 3,7 млрд євро
Київ • УНН
РІВНЕ-ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ. 27 січня. УНН. Вартість добудови 3 і 4 енергоблоків Хмельницької АЕС складає 3,7 мільярда євро. Цю суму містить документ про техніко-економічне обгрунтування запуску двох нових реакторів, повідомив кореспонденту УНН генеральний директор ХАЕАС Микола Панащенко.
За його словами, нині проект проходить державну експертизу, після закінчення якої його передадуть в Кабмін.
“Лише після схвалення уряду атомники можуть розпочати підготовчий період для добудови енергоблоків. Нам необхідно провести обстеження існуючих будівель, конструкцій, бо після останнього обстеження пройшло понад 5 років”, — наголосив гендиректор ХАЕС.
Як повідомляв УНН, вчора під час робочого візиту на Хмельницьку АЕС у місті Нетішин Прем’єр-міністр В. Гройсман заявив, що уряд шукатиме кошти на добудову 3 і 4 енергоблоків ХАЕС. Конкретних джерел фінансування і термінів глава уряду не назвав. Також він заявив, що уряд планує розвивати експорт електроенергії.