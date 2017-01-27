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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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На достройку 3 и 4 энергоблоков Хмельницкой АЭС необходимо 3,7 млрд евро

На достройку 3 и 4 энергоблоков Хмельницкой АЭС необходимо 3,7 млрд евро

Киев • УНН

 • 20775 просмотра

РОВНО-ХМЕЛЬНИЦКИЙ. 27 января. УНН. Стоимость достройки 3 и 4 энергоблоков Хмельницкой АЭС составляет 3,7 миллиарда евро. Эту сумму содержит документ о технико-экономическом обосновании запуска двух новых реакторов, сообщил корреспонденту УНН генеральный директор ХАЭАС Николай Панащенко.

По его словам, в настоящее время проект проходит государственную экспертизу, после окончания которой его передадут в Кабмин.

"Только после одобрения правительства атомщики могут начать подготовительный период для достройки энергоблоков. Нам необходимо провести обследование существующих зданий, конструкций, потому что после последнего обследования прошло более 5 лет", - отметил гендиректор ХАЭС.

Как сообщал УНН, вчера во время рабочего визита на Хмельницкую АЭС в городе Нетешин Премьер-министр В.Гройсман заявил, что правительство будет искать средства на достройку 3 и 4 энергоблоков ХАЭС. Конкретных источников финансирования и сроков глава правительства не назвал. Также он заявил, что правительство планирует развивать экспорт электроэнергии.

Украинские Национальные Новости

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