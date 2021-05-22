Порносайт, ссылку на который нашли в учебнике по украинскому языку, заблокировали
Киев • УНН
КИЕВ. 22 мая. УНН. Правоохранители заблокировали порносайт, ссылку на который нашли в учебнике по украинскому языку для учеников 10 класса. Об этом сообщил автор учебника Александр Авраменко на своей странице в Facebook, передает УНН.
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"Друзья, проблему со ссылкой на порносайт решено: его уже заблокировано. Выражаю благодарность заместителю министра внутренних дел Антону Геращенко", - написал Авраменко.
Добавим, что Геращенко на своей странице в Facebook сообщил, что лиц, решивших нанести публичный вред украинскому образованию полиция продолжает искать.
"Они завладели web доменом на которой была ссылка в учебнике авторства Александра Авраменко и намеренно ради хайпа и скандала разместили по этой ссылке порносайт. После этого, в социальных сетях была развернута хорошо спланированная кампания по дискредитации Александра, и в его лице всего украинского школьного образования", - написал Геращенко.
Что было раньше
В учебнике по украинскому языку для учеников 10 класса заметили ссылку на порносайт. Учебник издательства "Грамота", автор Александр Авраменко.
Дополнение
В учебниках по истории Украины для 9-х и 10-х классов обнаружили карту, на которой государство обозначено без временно оккупированного Крыма.
Напомним, в Министерстве образования и науки объяснили, как выражение "лечение рака содой" мог появиться в школьном учебнике и заверили, что принимаются меры по изъятию неуместных высказываний.