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У підручниках з історії України для 9-х та 10-х класів знайшли карту без Криму

Київ • УНН

 • 29933 перегляди

КИЇВ. 1 квітня. УНН. У підручниках з історії України для 9-х та 10-х класів виявили карту, на якій державу позначено без тимчасово окупованого Криму, передає УНН.

Деталі

Мова йде про підручник "Історія України. Підручник для 10 класу закладів загальної середньої освіти. (Рівень стандарту), Автор: О.К.Струкевич, Видавництво: "Грамота" 2018", та аналогічний підручник за 9-й клас, того ж видавництва, 2017 року.

Підручники можна переглянути на сайті Інституту модернізації змісту освіти, вони є у відкритому доступі.

У самих підручниках значиться, що книги рекомендовано Міністерством освіти і науки України.

Першими мапу України без окупованого Росією Криму помітили історики Валерій Рижков та Віталій Скальський.

Доповнення

Міністерство закордонних справ України ще з кінця 2015 року здійснює проект “Крим на карті світу” і закликає небайдужих повідомляти про факти некоректного зображення належності Криму. Цей проект має на меті відстежувати некоректне позначення на мапах окупованого українського Криму як “російського”.

Також варто зауважити, що минулого тижня комітет Верховної ради з питань екологічної політики рекомендував парламенту ухвалити законопроект про запровадження штрафів за зображення карти України без окупованих територій.

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