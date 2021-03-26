Комітет ВР підтримав запровадження штрафів за зображення карти України без окупованих територій
Київ • УНН
КИЇВ. 26 березня. УНН. Комітет Верховної ради з питань екологічної політики рекомендує ухвалити законопроєкт про запровадження штрафів за зображення карти України без окупованих територій. Про це повідомляє пресслужба ВРУ, пише УНН.
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Цей документ пропонує штрафувати за поширення зображення обрисів території України чи карти без тимчасово окупованих територій. Йдеться про зображення у друкованій продукції, на сувенірах, картах, схемах, у рекламі.
Такі дії закон пропонує карати штрафом у розмірі 85-170 тис. грн.
Крім того, документ передбачає покарання за публічне заперечення Голодомору 1932-1933 років в Україні, Голокосту, депортації з Криму кримських татар у 1944 році, або виправдання дій організаторів цих міжнародних злочинів. За це загрожуватиме штраф - 34 тис. гривень, або громадські роботи на строк до 200 годин.
Повторне порушення планують карати штрафом 51-85 тис. грн або громадськими роботами на строк від 100 до 240 годин.
Якщо порушення вчинили національні публічні діячі, посадові особи органів державної влади та місцевого самоврядування, їм буде загрожувати штраф 85-119 тис. грн або громадські роботи на строк від 150 до 240 годин.
Додамо
Міністерство закордонних справ України ще з кінця 2015 року здійснює проект “Крим на карті світу” і закликає небайдужих повідомляти про факти некоректного зображення належності Криму. Цей проект має на меті відстежувати некоректне позначення на мапах окупованого українського Криму як “російського”.
Минулого року редакція новин “Tagesschau” в одному з сюжетів позначила Крим “російським”. Утім, через звернення українського посольства та одного з відомих місцевих журналістів, швидко визнала свою помилку, виправила та попросила вибачення.