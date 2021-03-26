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Комітет ВР підтримав запровадження штрафів за зображення карти України без окупованих територій

Київ • УНН

 • 27647 перегляди

КИЇВ. 26 березня. УНН. Комітет Верховної ради з питань екологічної політики рекомендує ухвалити законопроєкт про запровадження штрафів за зображення карти України без окупованих територій. Про це повідомляє пресслужба ВРУ, пише УНН.

Деталі

Цей документ пропонує штрафувати за поширення зображення обрисів території України чи карти без тимчасово окупованих територій. Йдеться про зображення у друкованій продукції, на сувенірах, картах, схемах, у рекламі.

Такі дії закон пропонує карати штрафом у розмірі 85-170 тис. грн.

Крім того, документ передбачає покарання за публічне заперечення Голодомору 1932-1933 років в Україні, Голокосту, депортації з Криму кримських татар у 1944 році, або виправдання дій організаторів цих міжнародних злочинів. За це загрожуватиме штраф - 34 тис. гривень, або громадські роботи на строк до 200 годин.

Повторне порушення планують карати штрафом 51-85 тис. грн або громадськими роботами на строк від 100 до 240 годин.

Якщо порушення вчинили національні публічні діячі, посадові особи органів державної влади та місцевого самоврядування, їм буде загрожувати штраф 85-119 тис. грн або громадські роботи на строк від 150 до 240 годин.

Додамо

Міністерство закордонних справ України ще з кінця 2015 року здійснює проект “Крим на карті світу” і закликає небайдужих повідомляти про факти некоректного зображення належності Криму. Цей проект має на меті відстежувати некоректне позначення на мапах окупованого українського Криму як “російського”.

Минулого року редакція новин “Tagesschau” в одному з сюжетів позначила Крим “російським”. Утім, через звернення українського посольства та одного з відомих місцевих журналістів, швидко визнала свою помилку, виправила та попросила вибачення.

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