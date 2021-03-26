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Комитет ВР поддержал введение штрафов за изображение карты Украины без оккупированных территорий

Комитет ВР поддержал введение штрафов за изображение карты Украины без оккупированных территорий

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 26 марта. УНН. Комитет Верховной Рады по вопросам экологической политики рекомендует принять законопроект о введении штрафов за изображение карты Украины без оккупированных территорий. Об этом сообщает пресс-служба ВРУ, пишет УНН.

Детали

Этот документ предлагает штрафовать за распространение изображения очертаний территории Украины или карты без временно оккупированных территорий. Речь идет о картинке в печатной продукции, на сувенирах, картах, схемах, в рекламе.

За такие действия закон предлагает наказывать штрафом в размере 85-170 тыс. грн.

Кроме того, документ предусматривает наказание за публичное отрицание Голодомора 1932-1933 годов в Украине, Холокоста, депортации из Крыма крымских татар в 1944 году, или оправдание действий организаторов этих международных преступлений. За это грозит штраф - 34 тыс. гривен, или общественные работы на срок до 200 часов.

Повторное нарушение планируют наказывать штрафом 51-85 тыс. грн или общественными работами на срок от 100 до 240 часов.

Если нарушение совершили национальные общественные деятели, должностные лица органов государственной власти и местного самоуправления, им будет грозить штраф 85-119 тыс. грн или общественные работы на срок от 150 до 240 часов.

Добавим

Министерство иностранных дел Украины еще с конца 2015 года осуществляет проект "Крым на карте мира" и призывает неравнодушных сообщать о фактах некорректного изображения принадлежности Крыма. Этот проект имеет цель отслеживать некорректное обозначение на картах оккупированного украинского Крыма как "русского".

В прошлом году редакция новостей "Tagesschau" в одном из сюжетов обозначила Крым "русским". Впрочем, мз-за обращения украинского посольства и одного из известных местных журналистов, быстро признала свою ошибку, исправила и попросила прощения.

Украинские Национальные Новости

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