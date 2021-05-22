Порносайт, посилання на який знайшли у підручнику з української мови, заблокували

Цитата

“Друзі, проблему з посиланням на порносайт вирішено: його вже заблоковано. Висловлюю вдячність заступникові міністра внутрішніх справ Антонові Геращенку”, — написав Авраменко.

Додамо, що Геращенко на своїй сторінці у Facebook повідомив, що осіб, які вирішили нанести публічну шкоду українській освіті поліція продовжує шукати.

“Вони заволоділи web доменом на якій було посилання в посібнику авторства Олександра Авраменко і навмисно заради хайпу та скандалу розмістили за цим посиланням порносайт. Після цього, в соціальних мережах була розгорнута добре спланована кампанія по дискредитації Олександра, та в його особі всієї української шкільної освіти”, — написав Геращенко.

Що було раніше

У підручнику з української мови для учнів 10 класу помітили посилання на порносайт. Підручник видавництва “Грамота”, автор Олександр Авраменко.

Доповнення

У підручниках з історії України для 9-х та 10-х класів виявили карту, на якій державу позначено без тимчасово окупованого Криму.

Нагадаємо, в Міністерстві освіти та науки пояснили, як вислів “лікування раку содою” міг з’явитися у шкільному підручнику і запевнили, що вживаються заходи щодо вилучення недоречних висловів.