У МОН відреагували на інформацію у шкільному підручнику про "лікування раку содою"

"У спробах дискредитації керівництва Міністерства освіти і науки України автори маніпуляцій доходять до крайнощів. Тому ще раз роз’яснюємо питання появи в українських школах неякісних підручників із неточностями, помилками та недоречним змістом. Історія з підручником з хімії для 9-го класу (авт. Савчин М.М.), де міститься згадка про "лікування раку содою", бере свій початок у 2017 році", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що підручник пройшов конкурсний відбір. Результати дослідження експертів з комісії розглядала створена наказом МОН конкурсна комісія, яка, своєю чергою, дійшла висновку про можливість надання підручнику "Хімія" для 9-го класу закладів загальної середньої освіти (авт. Савчин М.М.) грифа "Рекомендовано Міністерством освіти і науки України".

"За підсумками вибору закладами освіти підручник був надрукований накладом 40 175 примірників у 2017 році за Міністра освіти і науки України Гриневич Л.М. та керівника Інституту модернізації змісту освіти Ткаченка В.В. Наразі ІМЗО вживає заходів щодо вилучення недоречних висловів про застосування соди у підручнику "Хімія" для 9-го класу", - додали в Міністерстві.

Нагадаємо, Міністерство освіти і науки розпочало перегляд чинної системи експертизи шкільних підручників, передбачається вдосконалення порядку організації навчання експертів, які відбирають підручники.