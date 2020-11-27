В МОН отреагировали на информацию в школьном учебнике о "лечении рака содой"

"В попытках дискредитации руководства Министерства образования и науки Украины авторы манипуляций доходят до крайностей. Поэтому еще раз разъясняем вопрос появления в украинских школах некачественных учебников с неточностями, ошибками и неуместным содержанием. История с учебником по химии для 9-го класса (авт. Савчин Н.Н.), где содержится упоминание о "лечении рака содой", берет свое начало в 2017 году", - говорится в сообщении.

Отмечается, что учебник прошел конкурсный отбор. Результаты исследования экспертов из комиссии рассматривала созданная приказом МОН конкурсная комиссия, которая, в свою очередь, пришла к выводу о возможности предоставления учебнику "Химия" для 9-го класса учреждениям общего среднего образования (авт. Савчин Н.Н.) грифа "Рекомендовано Министерством образования и науки Украины ".

"По итогам выбора учебными заведениями учебник был напечатан тиражом 40 175 экземпляров в 2017 году при Министре образования и науки Украины Гриневич Л. М. и руководителя Института модернизации содержания образования Ткаченко В.В. Сейчас ИМСО принимает меры по изъятию неуместных высказываний о применении соды в учебнике "Химия" для 9-го класса", - добавили в Министерстве.

Напомним, Министерство образования и науки начало просмотр действующей системы экспертизы школьных учебников, предусматривается совершенствование порядка организации обучения экспертов, которые отбирают учебники.