У Міносвіти вирішили змінити підходи до відбору шкільних підручників

“МОН розпочало перегляд чинної системи експертизи шкільних підручників, у межах якого передбачено й удосконалення нормативної бази про Конкурс серед авторів. Зусилля Міністерства також будуть спрямовані на вдосконалення порядку організації навчання експертів, які відбирають підручники. Вони мають отримувати належну оплату за свою роботу та нести відповідальність за контент”, — йдеться у повідомленні.

Зазначається, що мають місце факти недобросовісного виконання зобов’язань деякими видавництвами, які економлять на фахових редакторах і, користуючись ситуацією терміновості, допускають до видання неякісно вичитані підручники. МОН пропонуватиме підвищити рівень відповідальності видавництв щодо якісної підготовки підручників за кошти державного бюджету.

“Міністерством освіти і науки вже надано доручення профільним науковим установам опрацювати питання зміни процедури й змісту експертної оцінки підручників під час їх конкурсного відбору”, — йдеться у повідомленні.

Серед першочергових завдань:



посилити співпрацю з Національною академією наук, Національною академією педагогічних наук і закладами вищої освіти, які займаються питаннями підручникотворення;



для покращення якості експертного оцінювання підручників забезпечити створення потужної бази експертів;



відновити процес апробації підручників перед їх масовим запровадженням;



унормувати можливість громадського обговорення підручників на другому етапі конкурсу перед їх масовим виданням.



Нагадаємо, за інформацією МОН на початок навчального року в усіх областях України забезпеченість шкільними підручниками складає 99,5%.