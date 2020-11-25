В Минобразования решили изменить подходы к отбору школьных учебников

“МОН начало пересмотр действующей системы экспертизы школьных учебников, в рамках которого предусмотрено и совершенствования нормативной базы о Конкурсе среди авторов. Усилия Министерства также будут направлены на совершенствование порядка организации обучения экспертов, отбирающих учебники. Они должны получать надлежащую оплату за свою работу и нести ответственность за контент”, — говорится в сообщении.

Отмечается, что имеют место факты недобросовестного выполнения обязательств некоторыми издательствами, которые экономят на профессиональных редакторах и, пользуясь ситуацией срочности, допускают к изданию некачественно вычитанные учебники. МОН предлагать повысить уровень ответственности издательств по качественной подготовке учебников за средства государственного бюджета.

“Министерством образования и науки уже дано поручение профильным научным учреждениям проработать вопрос изменения процедуры и содержания экспертной оценки учебников при их конкурсном отборе”, — говорится в сообщении.

Среди первоочередных задач:



усилить сотрудничество с Национальной академией наук, Национальной академией педагогических наук и вузами, которые занимаются вопросами учебников;



для улучшения качества экспертной оценки учебников обеспечить создание мощной базы экспертов;



возобновить процесс апробации учебников перед их массовым внедрением;



нормировать возможность общественного обсуждения учебников на втором этапе конкурса перед их массовым изданием.



Напомним, по информации МОН к началу учебного года во всех областях Украины обеспеченность школьными учебниками составляет 99,5%.