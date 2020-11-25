В Минобразования решили изменить подходы к отбору школьных учебников
Киев • УНН
КИЕВ. 25 ноября. УНН. Министерство образования и науки начало пересмотр действующей системы экспертизы школьных учебников, предусматривается совершенствование порядка организации обучения экспертов, отбирают учебники. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу МОН.
“МОН начало пересмотр действующей системы экспертизы школьных учебников, в рамках которого предусмотрено и совершенствования нормативной базы о Конкурсе среди авторов. Усилия Министерства также будут направлены на совершенствование порядка организации обучения экспертов, отбирающих учебники. Они должны получать надлежащую оплату за свою работу и нести ответственность за контент”, — говорится в сообщении.
Отмечается, что имеют место факты недобросовестного выполнения обязательств некоторыми издательствами, которые экономят на профессиональных редакторах и, пользуясь ситуацией срочности, допускают к изданию некачественно вычитанные учебники. МОН предлагать повысить уровень ответственности издательств по качественной подготовке учебников за средства государственного бюджета.
“Министерством образования и науки уже дано поручение профильным научным учреждениям проработать вопрос изменения процедуры и содержания экспертной оценки учебников при их конкурсном отборе”, — говорится в сообщении.
Среди первоочередных задач:
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- усилить сотрудничество с Национальной академией наук, Национальной академией педагогических наук и вузами, которые занимаются вопросами учебников;
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- для улучшения качества экспертной оценки учебников обеспечить создание мощной базы экспертов;
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- возобновить процесс апробации учебников перед их массовым внедрением;
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- нормировать возможность общественного обсуждения учебников на втором этапе конкурса перед их массовым изданием.
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Напомним, по информации МОН к началу учебного года во всех областях Украины обеспеченность школьными учебниками составляет 99,5%.