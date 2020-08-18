Україна на 99,5% забезпечена шкільними підручниками – МОН
Київ • УНН
КИЇВ. 18 серпня. УНН. На сьогодні в усіх областях України забезпеченість шкільними підручниками складає 99,5%. Про це під час конференції сказав т.в.о. міністра освіти і науки України Сергій Шкарлет, передає кореспондент УНН.
"На сьогодні маємо забезпечення підручниками на 99,5% у всіх областях України. Сподіваємося, що 1 вересня місцеві органи виконавчої влади доставлять всі підручники до закладів освіти", - сказав Шкарлет.
Також, за його словами, завершилося формування базової середньої освіти.
"Я сподіваюся, що завтра уряд прийме цей стандарт, як ухвалу уряду", - додав Шкарлет.
Нагадаємо, що з вересня навчання проходитиме у школах міст та районів з усіх зон за епідемічною небезпекою COVID-19, окрім "червоної".