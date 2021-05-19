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У підручнику з української мови знайшли посилання на порносайт

Київ • УНН

 • 23019 перегляди

КИЇВ. 19 травня. УНН. У підручнику з української мови для учнів 10 класу помітили посилання на порносайт. Її помітив користувач TikTok під ніком Toxacheep, передає УНН.

У підручнику з української мови знайшли посилання на порносайт

Деталі

Так, посилання було в підручнику для 10 класу видавництва “Грамота”, автор Олександр Авраменко. Його розмістили в кінці тексту: “Шкільний дрес-код: чи потрібна учням форма?”.

Якщо ввести це посилання (Novomirgorod.com) у рядок пошуку, то з’явиться сторінка з порнографічним контентом.

Як з’ясували учні, автор скоріш за все, переплутав одну букву в посиланні. Novomyrgorod.com — сайт міста, а Novomirgorod — сайт із контентом “для дорослих”.

Додамо, що підручник з української мови для учнів 10 класу 2018 року видання можна придбати в інтернеті за 200 грн.

Доповнення

У підручниках з історії України для 9-х та 10-х класів виявили карту, на якій державу позначено без тимчасово окупованого Криму.

Нагадаємо, в Міністерстві освіти та науки пояснили, як вислів “лікування раку содою” міг з’явитися у шкільному підручнику і запевнили, що вживаються заходи щодо вилучення недоречних висловів.

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