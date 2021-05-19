В учебнике по украинскому языку нашли ссылку на порносайт
Киев • УНН
КИЕВ. 19 мая. УНН. В учебнике по украинскому языку для учеников 10 класса заметили ссылки на порносайт. Ее заметил пользователь TikTok под ником Toxacheep, передает УНН.
Детали
Так, ссылка была в учебнике для 10 класса издательства “Грамота”, автор Александр Авраменко. Её разместили в конце текста: “Школьный дресс-код: нужна ли ученикам форма?”.
Если ввести эту ссылку (Novomirgorod.com) в строку поиска, то появится страница с порнографическим контентом.
Как выяснили ученики, автор скорее всего, перепутал одну букву в ссылке. Novomyrgorod.com — сайт города, а Novomirgorod — сайт с контентом “для взрослых”.
Добавим, что учебник по украинскому языку для учащихся 10 класса 2018 года издания можно приобрести в интернете за 200 грн.
Дополнение
В учебниках по истории Украины для 9-х и 10-х классов обнаружили карту, на которой государство обозначено без временно оккупированного Крыма.
Напомним, в Министерстве образования и науки объяснили, как выражение “лечение рака содой” могло появиться в школьном учебнике и заверили, что принимаются меры по изъятию неуместных высказываний.