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В учебнике по украинскому языку нашли ссылку на порносайт

Киев • УНН

 • 23018 просмотра

КИЕВ. 19 мая. УНН. В учебнике по украинскому языку для учеников 10 класса заметили ссылки на порносайт. Ее заметил пользователь TikTok под ником Toxacheep, передает УНН.

В учебнике по украинскому языку нашли ссылку на порносайт

Детали

Так, ссылка была в учебнике для 10 класса издательства “Грамота”, автор Александр Авраменко. Её разместили в конце текста: “Школьный дресс-код: нужна ли ученикам форма?”.

Если ввести эту ссылку (Novomirgorod.com) в строку поиска, то появится страница с порнографическим контентом.

Как выяснили ученики, автор скорее всего, перепутал одну букву в ссылке. Novomyrgorod.com — сайт города, а Novomirgorod — сайт с контентом “для взрослых”.

Добавим, что учебник по украинскому языку для учащихся 10 класса 2018 года издания можно приобрести в интернете за 200 грн.

Дополнение

В учебниках по истории Украины для 9-х и 10-х классов обнаружили карту, на которой государство обозначено без временно оккупированного Крыма.

Напомним, в Министерстве образования и науки объяснили, как выражение “лечение рака содой” могло появиться в школьном учебнике и заверили, что принимаются меры по изъятию неуместных высказываний.

Украинские Национальные Новости

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