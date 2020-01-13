Порыв трубы у Ocean Plaza: под асфальт провалилась маршрутка с пассажирами

"По улице Антоновича произошел подмыв асфальтового покрытия. Задними колесами провалилось маршрутное такси, из него были эвакуированы 4 пассажира, также из троллейбуса, который стоял рядом, были эвакуированы 3 пассажира. Никто не пострадал ... Скорее всего, это прорыв теплотрассы, этим будут заниматься коммунальщики", - сообщили в ГСЧС.

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Как сообщал УНН ранее, в Киеве возле ТРЦ Ocean Plaza прорвало трубу теплотрассы - улицу заливает горячей водой.