Порыв трубы у Ocean Plaza: под асфальт провалилась маршрутка с пассажирами
Киев • УНН
КИЕВ. 13 января. УНН. В Киеве из-за порыва трубы теплотрассы у Ocean Plaza на улице Антоновича маршрутное такси провалилось под асфальт, пассажиры эвакуированы. Об этом УНН сообщили в пресс-службе ГСЧС города Киева.
"По улице Антоновича произошел подмыв асфальтового покрытия. Задними колесами провалилось маршрутное такси, из него были эвакуированы 4 пассажира, также из троллейбуса, который стоял рядом, были эвакуированы 3 пассажира. Никто не пострадал ... Скорее всего, это прорыв теплотрассы, этим будут заниматься коммунальщики", - сообщили в ГСЧС.
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Как сообщал УНН ранее, в Киеве возле ТРЦ Ocean Plaza прорвало трубу теплотрассы - улицу заливает горячей водой.