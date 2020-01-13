Порив труби біля Ocean Plaza: під асфальт провалилась маршрутка із пасажирами
Київ • УНН
КИЇВ. 13 січня. УНН. У Києві через порив труби теплотраси біля Ocean Plaza на вулиці Антоновича маршрутне таксі провалилося під асфальт, пасажирів евакуйовано. Про це УНН повідомили у пресслужбі ДСНС міста Києва.
“По вулиці Антоновича стався підмив асфальтного покриття. Задніми колесами провалилося маршрутне таксі, з нього було евакуйовано 4 пасажири, також із тролейбуса, що стояв поряд, було евакуйовано 3 пасажирів. Ніхто не постраждав... Скоріш за все, це прорив теплотраси, цим будуть займатися комунальники”, — повідомили в ДСНС.
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Як повідомляв УНН раніше, у Києві біля ТРЦ Ocean Plaza прорвало трубу теплотраси - вулицю заливає гарячою водою.