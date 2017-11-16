У Києві стався масштабний прорив теплотраси

“Київ, ЧП, бульвар Верховної Ради 1А, прорив теплотраси, за 5 хвилин повністю залило 1 сторону руху по бульвару в сторону Шліхтера і проспект Миру, полилося в низ до залізничного полотна”, — йдеться в повідомленні.

Як повідомляв УНН, у Києві стався масштабний порив теплотраси на Караваєвих дачах біля Радіоринку.