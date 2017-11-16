У Києві стався масштабний прорив теплотраси
Київ • УНН
КИЇВ. 16 листопада. УНН. У Києві на бульварі Верховної Ради стався прорив теплотраси. Внаслідок інциденту водою залило одну сторону руху по бульвару і проспект Миру, передає УНН із посиланням на dtp.kiev.ua.
“Київ, ЧП, бульвар Верховної Ради 1А, прорив теплотраси, за 5 хвилин повністю залило 1 сторону руху по бульвару в сторону Шліхтера і проспект Миру, полилося в низ до залізничного полотна”, — йдеться в повідомленні.
Як повідомляв УНН, у Києві стався масштабний порив теплотраси на Караваєвих дачах біля Радіоринку.