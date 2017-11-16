В Киеве произошел масштабный прорыв теплотрассы
Киев • УНН
КИЕВ. 16 ноября. УНН. В Киеве на бульваре Верховной Рады произошел прорыв теплотрассы. В результате инцидента водой залило одну сторону движения по бульвару и проспект Мира, передает УНН со ссылкой на dtp.kiev.ua.
“Киев, ЧП, бульвар Верховного Совета 1А, прорыв теплотрассы, за 5 минут полностью залило 1 сторону движения по бульвару в сторону Шлихтера и проспект Мира, полилось вниз к железнодорожному полотну”, — говорится в сообщении.
Как сообщал УНН, в Киеве произошел масштабный прорыв теплотрассы на Караваевых дачах у Радиорынка.