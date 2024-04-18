Поражены вражеские пусковые установки, РЛС и самолеты: Юсов рассказал детали удара по аэродрому в Джанкое

ukenru
Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Экслюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Ищешь правду?

Присоединяйся к нашему Telegram-каналу!

Loading...

Loading...

Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
ministerstvo-oborony-ukrainaМинистерство обороны Украины
holovne-upravlinnia-rozvidky-ukrainaГлавное управление разведки Украины
vooruzhennie-sili-ukrainiВооруженные силы Украины
raketnaya-sistema-s-400Ракетная система С-400
krymКрым
dzhankoiДжанкой
Эксклюзив
Законопроект Гетманцева, предусматривающий преференции для избранных налогоплательщиков, содержит коррупционные риски - СУП
  •  134042 просмотра

Законопроект Гетманцева, предусматривающий преференции для избранных налогоплательщиков, содержит коррупционные риски - СУП

Эксклюзив
Мезенцева о резолюции в поддержку Украины: движемся к компенсационному механизму
16 апреля 2024, 17:25  •  171764 просмотра

Мезенцева о резолюции в поддержку Украины: движемся к компенсационному механизму

Эксклюзив
В ВР о резолюции в поддержку Украины: важно, чтобы все принципы обеспечили полноценный механизм компенсации
16 апреля 2024, 16:44  •  172037 просмотра

В ВР о резолюции в поддержку Украины: важно, чтобы все принципы обеспечили полноценный механизм компенсации

Эксклюзив
У Лубинца назвали категорию военнопленных, по которой сложнее всего вести переговоры с рф
16 апреля 2024, 14:53  •  151351 просмотра

У Лубинца назвали категорию военнопленных, по которой сложнее всего вести переговоры с рф

Эксклюзив
ГУР об "угрозе" наступления рф на Харьков: ситуация не изменилась
16 апреля 2024, 11:38  •  115106 просмотра

ГУР об "угрозе" наступления рф на Харьков: ситуация не изменилась

Эксклюзив
Часть дискредитационной кампании: в СБУ отвергли заявления оккупантов, что некая "защита" якобы обжаловала в москве заочный арест Василия Малюка
15 апреля 2024, 16:59  •  127047 просмотра

Часть дискредитационной кампании: в СБУ отвергли заявления оккупантов, что некая "защита" якобы обжаловала в москве заочный арест Василия Малюка

Эксклюзив
Более 1,3 тыс. заявок подано через "Дія" в международный Реестр убытков
15 апреля 2024, 11:30  •  138489 просмотра

Более 1,3 тыс. заявок подано через "Дія" в международный Реестр убытков

Эксклюзив
С начала года в столичный ТЦК полицией доставлено более 1100 военнообязанных
15 апреля 2024, 09:20  •  137600 просмотра

С начала года в столичный ТЦК полицией доставлено более 1100 военнообязанных

Эксклюзив
Бизнес висит на волоске: малые предприниматели жалуются на сокрушительную налоговую политику (ВИДЕО)
15 апреля 2024, 08:49  •  124129 просмотра

Бизнес висит на волоске: малые предприниматели жалуются на сокрушительную налоговую политику (ВИДЕО)

Эксклюзив
Неделя больших возможностей: гороскоп для всех знаков Зодиака на 15 – 21 апреля
15 апреля 2024, 07:40  •  103651 просмотра

Неделя больших возможностей: гороскоп для всех знаков Зодиака на 15 – 21 апреля

Новости по теме
Поражены вражеские пусковые установки, РЛС и самолеты: Юсов рассказал детали удара по аэродрому в Джанкое

Поражены вражеские пусковые установки, РЛС и самолеты: Юсов рассказал детали удара по аэродрому в Джанкое

  •  7461 просмотра
Победитель грантовой программы Фонда Вадима Столара обустроил кабинет для реабилитации украинских военнослужащих

Победитель грантовой программы Фонда Вадима Столара обустроил кабинет для реабилитации украинских военнослужащих

  •  7902 просмотра
На Полтавщине ночью сбили два вражеских "шахеда"

На Полтавщине ночью сбили два вражеских "шахеда"

  •  9519 просмотра
TikTok заблокировал на территории Украины ряд каналов, распространяющих фейки и пропаганду рф - ЦПД

TikTok заблокировал на территории Украины ряд каналов, распространяющих фейки и пропаганду рф - ЦПД

  •  10798 просмотра
В Днепре прогремел еще один взрыв - СМИ

В Днепре прогремел еще один взрыв - СМИ

  •  12743 просмотра
Громкий взрыв прогремел в оккупированном Бердянске - ГВА

Громкий взрыв прогремел в оккупированном Бердянске - ГВА

  •  12245 просмотра
Польские фермеры возобновили блокаду на пунктах пропуска "Краковец" и "Шегини": в очередях около 1500 грузовиков

Польские фермеры возобновили блокаду на пунктах пропуска "Краковец" и "Шегини": в очередях около 1500 грузовиков

  •  12574 просмотра
С воином Павлом Петриченко попрощаются 19 апреля в Михайловском соборе Киева

С воином Павлом Петриченко попрощаются 19 апреля в Михайловском соборе Киева

  •  11350 просмотра
Сумскую область ночью враг обстрелял из АГС: 10 взрывов

Сумскую область ночью враг обстрелял из АГС: 10 взрывов

  •  10710 просмотра
США готовы пойти на "дальнейшие шаги" против Китая, если он будет помогать рф в войне в Украине

США готовы пойти на "дальнейшие шаги" против Китая, если он будет помогать рф в войне в Украине

  •  10366 просмотра

Популярные

"Крипта для чайников". Часть 3: пошаговая инструкция, как купить криптомонету

"Крипта для чайников". Часть 3: пошаговая инструкция, как купить криптомонету

  •  114404 просмотра
Группа шахедов на границе Хмельницкой и Тернопольской областей направляется на запад

Группа шахедов на границе Хмельницкой и Тернопольской областей направляется на запад

  •  114466 просмотра
российская пропаганда распространяет фейковые новости о "ликвидации" украинских военных лидеров

российская пропаганда распространяет фейковые новости о "ликвидации" украинских военных лидеров

  •  115273 просмотра
российские тактические самолеты активно действуют на северо-востоке Украины

российские тактические самолеты активно действуют на северо-востоке Украины

  •  112575 просмотра
ЕС ужесточит санкции против Ирана из-за ракетной атаки на Израиль

ЕС ужесточит санкции против Ирана из-за ракетной атаки на Израиль

  •  107944 просмотра

Публикации

"Крипта для чайников". Часть 3: пошаговая инструкция, как купить криптомонету

"Крипта для чайников". Часть 3: пошаговая инструкция, как купить криптомонету

  •  114404 просмотра
Орденоносец "русского мира": как один депутат щеголяет наградами от церкви московского патриархата

Орденоносец "русского мира": как один депутат щеголяет наградами от церкви московского патриархата

16 апреля 2024, 09:20  •  234399 просмотра
Ручное управление или как Минюст способствует рейдерским процессам во время войны

Ручное управление или как Минюст способствует рейдерским процессам во время войны

16 апреля 2024, 06:10  •  245987 просмотра
"Клуб проклятых" или какие риски несет в себе законопроект Гетманцева о "клубе белого бизнеса"

"Клуб проклятых" или какие риски несет в себе законопроект Гетманцева о "клубе белого бизнеса"

12 апреля 2024, 06:00  •  454976 просмотра
Сомнительный профессор в сомнительном вузе: как один депутат строит свою научную карьеру

Сомнительный профессор в сомнительном вузе: как один депутат строит свою научную карьеру

11 апреля 2024, 08:47  •  488544 просмотра

Поражены вражеские пусковые установки, РЛС и самолеты: Юсов рассказал детали удара по аэродрому в Джанкое

В результате удара Вооруженных сил Украины по военному аэродрому в оккупированном Джанкое в Крыму были поражены вражеские пусковые установки систем противоракетной и противовоздушной обороны, радиолокационные комплексы и самолеты.

Война •   •  7461 просмотра
Поражены вражеские пусковые установки, РЛС и самолеты: Юсов рассказал детали удара по аэродрому в Джанкое

Победитель грантовой программы Фонда Вадима Столара обустроил кабинет для реабилитации украинских военнослужащих

Победитель грантовой программы Фонда Вадима Столара обустроил кабинет для реабилитации украинских военнослужащих.

Общество •   •  7902 просмотра
Победитель грантовой программы Фонда Вадима Столара обустроил кабинет для реабилитации украинских военнослужащих

На Полтавщине ночью сбили два вражеских "шахеда"

Ночью на Полтавщине силы противовоздушной обороны Украины уничтожили два вражеских беспилотника Shahed-136/131.

Война •   •  9519 просмотра
На Полтавщине ночью сбили два вражеских "шахеда"

TikTok заблокировал на территории Украины ряд каналов, распространяющих фейки и пропаганду рф - ЦПД

TikTok заблокировал 24 вражеских канала, которые распространяли российскую пропаганду и ложную информацию об Украине, в том числе каналы беглецов из Украины.

Война •   •  10798 просмотра
TikTok заблокировал на территории Украины ряд каналов, распространяющих фейки и пропаганду рф - ЦПД

В Днепре прогремел еще один взрыв - СМИ

Еще один взрыв произошел в Днепре. Власти призывают граждан оставаться в укрытиях.

Война •   •  12743 просмотра
В Днепре прогремел еще один взрыв - СМИ

Громкий взрыв прогремел в оккупированном Бердянске - ГВА

В нагорной части Бердянска произошел взрыв, жители сообщали о громком звуке, а российские оккупанты утверждали, что уничтожили боеприпасы.

Война •   •  12245 просмотра
Громкий взрыв прогремел в оккупированном Бердянске - ГВА

Польские фермеры возобновили блокаду на пунктах пропуска "Краковец" и "Шегини": в очередях около 1500 грузовиков

Польские фермеры возобновили блокирование двух пунктов пропуска на польско-украинской границе, ограничив движение грузовиков в обоих направлениях до 19-20 апреля.

Общество •   •  12574 просмотра
Польские фермеры возобновили блокаду на пунктах пропуска "Краковец" и "Шегини": в очередях около 1500 грузовиков

С воином Павлом Петриченко попрощаются 19 апреля в Михайловском соборе Киева

С погибшим на фронте воином и активистом Павлом Петриченко попрощаются 19 апреля в Михайловском соборе в Киеве.

Общество •   •  11350 просмотра
С воином Павлом Петриченко попрощаются 19 апреля в Михайловском соборе Киева

Сумскую область ночью враг обстрелял из АГС: 10 взрывов

Ночью враг обстрелял Белопольскую громаду в Сумской области, прозвучало 10 взрывов.

Война •   •  10710 просмотра
Сумскую область ночью враг обстрелял из АГС: 10 взрывов

США готовы пойти на "дальнейшие шаги" против Китая, если он будет помогать рф в войне в Украине

США предупреждают Китай о "дальнейших шагах", если он будет помогать россии наращивать свой военный потенциал и избегать санкций из-за вторжения в Украину.

Новости Мира •   •  10366 просмотра
США готовы пойти на "дальнейшие шаги" против Китая, если он будет помогать рф в войне в Украине