Поражены вражеские пусковые установки, РЛС и самолеты: Юсов рассказал детали удара по аэродрому в Джанкое

В результате удара ВСУ по военному аэродрому в оккупированном Джанкое в Крыму поражены вражеские пусковые установки комплексов противоракетной, противовоздушной обороны, радиолокационные системы и самолеты. Об этом рассказал представитель Главного управления разведки министерства обороны Украины Андрей Юсов в эфире Радио Свобода, передает УНН.

"Это действительно вчера была важная, масштабная операция ВСУ. Есть более детализированная информация по поражению. Сегодня она официально обнародована. Да, там есть и пусковые установки комплексов противоракетной, противовоздушной обороны, есть уничтоженные радиолокационные системы, есть информация о пораженных самолетах личного состава. Вся информация будет сегодня несколько позже обнародована. Это серьезный урожай и успешная операция Вооруженных Сил Украины", - сказал представитель разведки.

Напомним

17 апреля утром возле военного аэродрома в оккупированном городе Джанкой, Крым, произошли взрывы и пожар.

росСМИ сообщалили, что военный аэродром в оккупированном Джанкое, где было место дислокации вертолетного полка 4-го командования ВВС и ПВО рф, атаковали баллистическими ракетами.

Как писало партизанское движение "АТЕШ", в результате удара по аэродрому в оккупированном Джанкое подтверждается поражение нового комплекса С-400 со взрывом пусковой установки и серьезными повреждениями других машин комплекса.