Ранение мальчика в Киевской области: у правоохранителей изъяли две винтовки и патроны
Киев • УНН
КИЕВ. 3 июня. УНН. В Переяслав-Хмельницком Киевской области полицейский "пристреливал" ружье, когда случайно один выстрел попал во двор, где в то время гулял маленький мальчик. Кроме того известно, что к инциденту причастен еще один полицейский. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры области, передает УНН.
По информации источников УНН в правоохранительных органах, во время обыска по месту жительства правоохранителей у них было изъято пневматическую винтовку и патроны к ней, малокалиберную винтовку и патроны к ней, а также магазин к пистолету ПМ.
Напомним, в Киевской области ребенок получил ранения головы вследствие случайного выстрела.
Впоследствии стало известно, что стрелять в ребенка могли полицейские.
Выяснилось, что полицейский "пристреливал" ружье, когда случайно один выстрел попал во двор, где в то время гулял мальчик. Полицейские задержаны.