Ранение мальчика в Киевской области: у правоохранителей изъяли две винтовки и патроны

По информации источников УНН в правоохранительных органах, во время обыска по месту жительства правоохранителей у них было изъято пневматическую винтовку и патроны к ней, малокалиберную винтовку и патроны к ней, а также магазин к пистолету ПМ.

Напомним, в Киевской области ребенок получил ранения головы вследствие случайного выстрела.

Впоследствии стало известно, что стрелять в ребенка могли полицейские.

Выяснилось, что полицейский "пристреливал" ружье, когда случайно один выстрел попал во двор, где в то время гулял мальчик. Полицейские задержаны.