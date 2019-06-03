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Ранение мальчика в Киевской области: у правоохранителей изъяли две винтовки и патроны

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 3 июня. УНН. В Переяслав-Хмельницком Киевской области полицейский "пристреливал" ружье, когда случайно один выстрел попал во двор, где в то время гулял маленький мальчик. Кроме того известно, что к инциденту причастен еще один полицейский. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры области, передает УНН.

По информации источников УНН в правоохранительных органах, во время обыска по месту жительства правоохранителей у них было изъято пневматическую винтовку и патроны к ней, малокалиберную винтовку и патроны к ней, а также магазин к пистолету ПМ.

Напомним, в Киевской области ребенок получил ранения головы вследствие случайного выстрела.

Впоследствии стало известно, что стрелять в ребенка могли полицейские.

Выяснилось, что полицейский "пристреливал" ружье, когда случайно один выстрел попал во двор, где в то время гулял мальчик. Полицейские задержаны.

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