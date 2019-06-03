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Поранення хлопчика на Київщині: у правоохоронців вилучили дві гвинтівки та набої

Поранення хлопчика на Київщині: у правоохоронців вилучили дві гвинтівки та набої

Київ • УНН

 • 19502 перегляди

КИЇВ. 3 червня. УНН. У Переяслав-Хмельницькому Київської області поліцейський "пристрілював" рушницю, коли випадково один постріл влучив на подвір’я, де у той час гуляв малолітній хлопчик. Крім того відомо, що до інциденту причетний ще один правоохоронець. Про це повідомила прес-служба прокуратури області, передає УНН.

За інформацією джерел УНН у правоохоронних органах, під час обшуку за місцем проживання правоохоронців у них було вилучено пневматичну гвинтівку та набої до неї, малокаліберну гвинтівку та патрони до неї, а також магазин до пістолета ПМ.

Нагадаємо, на Київщині дитина отримала поранення голови у наслідок випадкового пострілу

Згодом стало відомо, що стріляти в дитину могли поліцейські

З'ясувалося, що поліцейський "пристрілював" рушницю, коли випадково один постріл влучив на подвір’я, де у той час гуляв малолітній хлопчик. Поліцейських затримано.

Українські Національні Новини

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