Поранення хлопчика на Київщині: у правоохоронців вилучили дві гвинтівки та набої
Київ • УНН
КИЇВ. 3 червня. УНН. У Переяслав-Хмельницькому Київської області поліцейський "пристрілював" рушницю, коли випадково один постріл влучив на подвір’я, де у той час гуляв малолітній хлопчик. Крім того відомо, що до інциденту причетний ще один правоохоронець. Про це повідомила прес-служба прокуратури області, передає УНН.
За інформацією джерел УНН у правоохоронних органах, під час обшуку за місцем проживання правоохоронців у них було вилучено пневматичну гвинтівку та набої до неї, малокаліберну гвинтівку та патрони до неї, а також магазин до пістолета ПМ.
Нагадаємо, на Київщині дитина отримала поранення голови у наслідок випадкового пострілу.
Згодом стало відомо, що стріляти в дитину могли поліцейські.
З'ясувалося, що поліцейський "пристрілював" рушницю, коли випадково один постріл влучив на подвір’я, де у той час гуляв малолітній хлопчик. Поліцейських затримано.