Поранення хлопчика на Київщині: у правоохоронців вилучили дві гвинтівки та набої

КИЇВ. 3 червня. УНН. У Переяслав-Хмельницькому Київської області поліцейський "пристрілював" рушницю, коли випадково один постріл влучив на подвір’я, де у той час гуляв малолітній хлопчик. Крім того відомо, що до інциденту причетний ще один правоохоронець. Про це повідомила прес-служба прокуратури області, передає УНН.