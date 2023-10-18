Раненых в Украине наемников из расформированного "вагнера" начали отправлять на лечение в беларусь - ЦНС

Детали

«В ведомственные госпитали силовых структур беларуси начали прибывать на лечение раненые террористы из состава расформированного “вагнера”. Сопровождение раненым оказывают представители военной разведки ВС рф. Предварительно террористы получили ранения на территории Украины», - говорится в сообщении.

В Центре сопротивления отметили, что информация получена от белорусского подполья.

Кроме того, в Центре сопротивления отметили, что кроме участия в агрессии против Украины, инструкторы из состава уже не существующей чвк "вагнер", которые находились в беларуси, активно участвуют в тренировке боевиков в Сирии.

«В частности, речь идет об обучении боевиков ливанской группировки “Хезболлы” на залегендированных военных базах в Сирии. Основная задача передать опыт ведения боевых действий в Украине, штурмовые действия малыми группами, бои в городской застройке, применение дронов-камикадзе и ударных БПЛА со сбросами», - отмечается в сообщении.

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