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Поранених в Україні найманців з розформованого "вагнера" почали відправляти на лікування в білорусь - ЦНС

Київ • УНН

 • 200213 перегляди

КИЇВ. 18 жовтня. УНН. Поранені, за попередніми даними, в Україні найманці зі складу розформованої пвк “вагнер” почали прибувати на лікування у відомчі госпіталі силових структур білорусі. Про це повідомляє Центр національного спротиву, пише УНН.

Поранених в Україні найманців з розформованого "вагнера" почали відправляти на лікування в білорусь - ЦНС

Деталі

«У відомчі госпіталі силових структур білорусі почали прибувати на лікування поранені терористи зі складу розформованого “Вагнера”. Супровід пораненим надають представники воєнної розвідки зс рф. Попередньо терористи отримали поранення на території України», - ідеться в повідомленні.

В Центрі спротиву зазначили, що інформація отримана від білоруського підпілля.

Окрім того, в Центрі спротиву зауважили, що крім участі в агресії проти України, інструктори зі складу вже не існуючої ПВК "Вагнер", які перебували в білорусі, беруть активну участь у тренуванні бойовиків в Сирії.

«Так, йдеться про навчання бойовиків ліванського угруповування “Хезболли” на залегендованих військових базах в Сирії. Основне завдання передати досвід ведення бойових дій в Україні, штурмові дії малими групами, бої в міській забудові, застосування дронів-камікадзе та ударних БПЛА зі скидами», - зазначається в повідомленні.

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