Поранених в Україні найманців з розформованого "вагнера" почали відправляти на лікування в білорусь - ЦНС
Київ • УНН
КИЇВ. 18 жовтня. УНН. Поранені, за попередніми даними, в Україні найманці зі складу розформованої пвк “вагнер” почали прибувати на лікування у відомчі госпіталі силових структур білорусі. Про це повідомляє Центр національного спротиву, пише УНН.
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«У відомчі госпіталі силових структур білорусі почали прибувати на лікування поранені терористи зі складу розформованого “Вагнера”. Супровід пораненим надають представники воєнної розвідки зс рф. Попередньо терористи отримали поранення на території України», - ідеться в повідомленні.
В Центрі спротиву зазначили, що інформація отримана від білоруського підпілля.
Окрім того, в Центрі спротиву зауважили, що крім участі в агресії проти України, інструктори зі складу вже не існуючої ПВК "Вагнер", які перебували в білорусі, беруть активну участь у тренуванні бойовиків в Сирії.
«Так, йдеться про навчання бойовиків ліванського угруповування “Хезболли” на залегендованих військових базах в Сирії. Основне завдання передати досвід ведення бойових дій в Україні, штурмові дії малими групами, бої в міській забудові, застосування дронів-камікадзе та ударних БПЛА зі скидами», - зазначається в повідомленні.
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