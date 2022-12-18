Более 9 млн. людям вернули электроснабжение — Зеленский
Киев • УНН
КИЕВ. 18 декабря. УНН. С каждым днем количество потребителей электроэнергии увеличивается. По состоянию на вечер 18 декабря более 9 млн. человек подключены к электросети.
Об этом в вечернем обращении сообщил Владимир Зеленский, пишет УНН.
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"Еще 3 миллионам украинцев возвращены поставки энергии. Плюс вчера 6 миллионов. То есть после удара террористов в’пятницу уже есть результат для 9 миллионов наших людей", — сказал Президент.
Как отметил Зеленский, в большинстве городов нормализуется и работа транспорта.
Добавим
В Укрэнерго заявили, что из-за снижения температуры будет значительный дефицит электричества, поэтому отключения будут и дальше.
Киев, как и вся Украина, в дальнейшем подвергается российским обстрелам. Больше всего в столице от дефицита электроснабжения страдает Левый берег и Оболонь с Куреневкой.