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Более 9 млн. людям вернули электроснабжение — Зеленский

Более 9 млн. людям вернули электроснабжение — Зеленский

Киев • УНН

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КИЕВ. 18 декабря. УНН. С каждым днем количество потребителей электроэнергии увеличивается. По состоянию на вечер 18 декабря более 9 млн. человек подключены к электросети.

Об этом в вечернем обращении сообщил Владимир Зеленский, пишет УНН.

Цитата

"Еще 3 миллионам украинцев возвращены поставки энергии. Плюс вчера 6 миллионов. То есть после удара террористов в’пятницу уже есть результат для 9 миллионов наших людей", — сказал Президент.

Как отметил Зеленский, в большинстве городов нормализуется и работа транспорта.

Добавим

В Укрэнерго заявили, что из-за снижения температуры будет значительный дефицит электричества, поэтому отключения будут и дальше.

Киев, как и вся Украина, в дальнейшем подвергается российским обстрелам. Больше всего в столице от дефицита электроснабжения страдает Левый берег и Оболонь с Куреневкой.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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