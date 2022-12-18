В Укренерго очікують значний дефіцит електрики через зниження температури
Київ • УНН
КИЇВ. 18 грудня. УНН. В Укренерго заявили, що через зниження температури буде значний дефіцит електрики, тому відключення будуть й надалі.
Про це сказав голова правління НЕК "Укренерго" Володимир Кудрицький в телемарафоні "Єдині новини", пише УНН.
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Голова "Укренерго" розповів, що наразі вже відновили свою роботу всі енергоблоки АЕС, які працюють на підконтрольній території України. Вони мають у собі певну потужність, але через обстріли електромереж, не можуть її розподілити.
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"Думаю, що найближчим часом ми зможемо побачити повну потужність трьох атомних станцій в мережі. Через один-два дні ми зможемо ще збільшити обсяги тієї генерацію, яка доступна нашим споживачами", — зазначив Кудрицький.
Додамо
Київ, як і вся Україна, надалі страждає від російських обстрілів. Найбільше в столиці від дефіциту електропостачання страждає Лівий берег та Оболонь з Куренівкою.