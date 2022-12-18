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У YASNO повідомили, які райони Києва страждають більше від дефіциту електрики

У YASNO повідомили, які райони Києва страждають більше від дефіциту електрики

Київ • УНН

 • 1314536 перегляди

КИЇВ. 18 грудня. УНН. Київ, як і вся Україна, надалі страждає від російських обстрілів. Найбільше в столиці від дефіциту електропостачання страждає Лівий берег та Оболонь з Куренівкою.

Про це повідомив гендиректор Yasno Сергій Коваленко у своєму Facebook, передає УНН.

Деталі

Коваленко нагадав, що в Києві є 3 групи відключень, в кожній по 10 черг приблизно по 25-30 МВт. Під обмеження протягом доби потрапляли 10-15 черг з 30. Гендиректор Yasno зазначив, що на третій день після обстрілів ситуація "дуже не погана". Проте певні райони надалі страждають від дефіциту постачання електрики.

Цитата

"Частіше ніж інші райони вимикали Лівий берег та Оболонь з Куренівкою. На жаль, туди доставити електроенергію в потрібному об‘ємі ще неможливо. Йдуть ремонтні роботи. В середньому час відключення по адресах був на рівні 4-6 годин - майже в межах темно та світлосірих зон стабілізаційного графіка. Але є і виключення", — написав Коваленко.

Гендиректор Yasno підкреслив, що завтра 19 грудня, можливо, буде можливість повноцінно йти за графіком.

Додамо

Мер Києва Віталій Кличко 18 грудня повідомив про повне відновлення теплопостачання у столиці.

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