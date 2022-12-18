У YASNO повідомили, які райони Києва страждають більше від дефіциту електрики

Деталі

Коваленко нагадав, що в Києві є 3 групи відключень, в кожній по 10 черг приблизно по 25-30 МВт. Під обмеження протягом доби потрапляли 10-15 черг з 30. Гендиректор Yasno зазначив, що на третій день після обстрілів ситуація "дуже не погана". Проте певні райони надалі страждають від дефіциту постачання електрики.

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"Частіше ніж інші райони вимикали Лівий берег та Оболонь з Куренівкою. На жаль, туди доставити електроенергію в потрібному об‘ємі ще неможливо. Йдуть ремонтні роботи. В середньому час відключення по адресах був на рівні 4-6 годин - майже в межах темно та світлосірих зон стабілізаційного графіка. Але є і виключення", — написав Коваленко.

Гендиректор Yasno підкреслив, що завтра 19 грудня, можливо, буде можливість повноцінно йти за графіком.

Додамо

Мер Києва Віталій Кличко 18 грудня повідомив про повне відновлення теплопостачання у столиці.