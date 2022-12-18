У Києві повністю відновили теплопостачання — Кличко

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“Місто після останніх обстрілів повертає роботу всіх сервісів. Зокрема, повністю відновили роботу системи теплопостачання столиці. Всі джерела теплопостачання працюють в штатному режимі. Протягом дня комунальники працюватимуть по окремих будинках, де можуть виникати локальні проблеми з теплом”, — написав Кличко.

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Через нову хвилю російських ударів по енергетичній системі України та негоді, багато громадян залишаються без воду та світло. Енергетики за сьогодні майже 6 млн українцям повернули електрику.