У Києві повністю відновили теплопостачання — Кличко
Київ • УНН
КИЇВ. 18 грудня. УНН. Мер Києва Віталій Кличко повідомив про повне відновлення теплопостачання у столиці, передає УНН.
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“Місто після останніх обстрілів повертає роботу всіх сервісів. Зокрема, повністю відновили роботу системи теплопостачання столиці. Всі джерела теплопостачання працюють в штатному режимі. Протягом дня комунальники працюватимуть по окремих будинках, де можуть виникати локальні проблеми з теплом”, — написав Кличко.
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Через нову хвилю російських ударів по енергетичній системі України та негоді, багато громадян залишаються без воду та світло. Енергетики за сьогодні майже 6 млн українцям повернули електрику.