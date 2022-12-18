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У Києві повністю відновили теплопостачання — Кличко

У Києві повністю відновили теплопостачання — Кличко

Київ • УНН

 • 728229 перегляди

КИЇВ. 18 грудня. УНН. Мер Києва Віталій Кличко повідомив про повне відновлення теплопостачання у столиці, передає УНН.

Цитата

“Місто після останніх обстрілів повертає роботу всіх сервісів. Зокрема, повністю відновили роботу системи теплопостачання столиці. Всі джерела теплопостачання працюють в штатному режимі. Протягом дня комунальники працюватимуть по окремих будинках, де можуть виникати локальні проблеми з теплом”, — написав Кличко.

Додамо

Через нову хвилю російських ударів по енергетичній системі України та негоді, багато громадян залишаються без воду та світло. Енергетики за сьогодні майже 6 млн українцям повернули електрику.

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