В Киеве полностью возобновили теплоснабжение - Кличко

Цитата

“Город после последних обстрелов возвращает работу всех сервисов. В частности, полностью возобновили работу системы теплоснабжения столицы. Все источники теплоснабжения работают в штатном режиме. В течение дня коммунальщики будут работать по отдельным домам, где могут возникать локальные проблемы с теплом”, — написал Кличко.

Добавим

Из-за новой волны российских ударов по энергетической системе Украины и непогоды многие граждане остаются без воды и света. Энергетики за сегодня почти 6 млн украинцам вернули электричество.