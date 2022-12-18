В Киеве полностью возобновили теплоснабжение - Кличко
Киев • УНН
КИЕВ. 18 декабря. УНН. Мэр Киева Виталий Кличко сообщил о полном восстановлении теплоснабжения в столице, передает УНН.
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“Город после последних обстрелов возвращает работу всех сервисов. В частности, полностью возобновили работу системы теплоснабжения столицы. Все источники теплоснабжения работают в штатном режиме. В течение дня коммунальщики будут работать по отдельным домам, где могут возникать локальные проблемы с теплом”, — написал Кличко.
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Из-за новой волны российских ударов по энергетической системе Украины и непогоды многие граждане остаются без воды и света. Энергетики за сегодня почти 6 млн украинцам вернули электричество.