В YASNO сообщили, какие районы Киева страдают больше дефицита электричества

Детали

Коваленко напомнил, что в Киеве есть 3 группы отключений, в каждой по 10 очередей примерно по 25-30 МВт. Под ограничения в течение суток попадали 10-15 очередей из 30. Гендиректор Yasno отметил, что на третий день после обстрела ситуация "очень неплохая". Однако некоторые районы в дальнейшем страдают от дефицита поставки электричества.

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"Чаще других районов выключали Левый берег и Оболонь с Куреневкой. К сожалению, туда доставить электроэнергию в нужном объеме‘еще невозможно. Идут ремонтные работы. В среднем время отключения по адресам было на уровне 4-6 часов - почти в пределах темно и светлосерых зон стабилизационного графика. Но есть и исключение", — написал Коваленко.

Гендиректор Yasno подчеркнул, что завтра 19 декабря, возможно, будет возможность полноценно следовать графику.

Добавим

Мэр Киева Виталий Кличко 18 декабря сообщил о полном возобновлении теплоснабжения в столице.