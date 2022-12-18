В YASNO сообщили, какие районы Киева страдают больше дефицита электричества
Киев • УНН
КИЕВ. 18 декабря. УНН. Киев, как и вся Украина, продолжает страдать от российских обстрелов. Больше всего в столице от дефицита электроснабжения страдает Левый берег и Оболонь с Куреневкой.
Об этом сообщил гендиректор Yasno Сергей Коваленко в своем Facebook, передает УНН.
Детали
Коваленко напомнил, что в Киеве есть 3 группы отключений, в каждой по 10 очередей примерно по 25-30 МВт. Под ограничения в течение суток попадали 10-15 очередей из 30. Гендиректор Yasno отметил, что на третий день после обстрела ситуация "очень неплохая". Однако некоторые районы в дальнейшем страдают от дефицита поставки электричества.
Цитата
"Чаще других районов выключали Левый берег и Оболонь с Куреневкой. К сожалению, туда доставить электроэнергию в нужном объеме‘еще невозможно. Идут ремонтные работы. В среднем время отключения по адресам было на уровне 4-6 часов - почти в пределах темно и светлосерых зон стабилизационного графика. Но есть и исключение", — написал Коваленко.
Гендиректор Yasno подчеркнул, что завтра 19 декабря, возможно, будет возможность полноценно следовать графику.
Добавим
Мэр Киева Виталий Кличко 18 декабря сообщил о полном возобновлении теплоснабжения в столице.