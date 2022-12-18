В Укрэнерго ожидают значительный дефицит электричества из-за понижения температуры
Киев • УНН
КИЕВ. 18 декабря. УНН. В Укрэнерго заявили, что из-за снижения температуры будет значительный дефицит электричества, поэтому отключения будут и дальше.
Об этом сказал председатель правления НЭК "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий в телемарафоне "Единые новости", пишет УНН.
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Глава "Укрэнерго" рассказал, что уже возобновили свою работу все энергоблоки АЭС, которые работают на подконтрольной территории Украины. Они имеют в себе определенную мощность, но из-за обстрелов электросетей не могут ее распределить.
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"Думаю, что в ближайшее время мы сможем увидеть полную мощность трех атомных станций в сети. Через один-два дня мы сможем еще увеличить объемы той генерации, которая доступна нашим потребителям", — отметил Кудрицкий.
Добавим
Киев, как и вся Украина, в дальнейшем страдает от российских обстрелов. Больше всего в столице от дефицита электроснабжения страдает Левый берег и Оболонь с Куреневкой.