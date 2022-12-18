Понад 9 млн людям повернули електропостачання — Зеленський
Київ • УНН
КИЇВ. 18 грудня. УНН. З кожним днем кількість споживачів електроенергії збільшується. Станом на вечір 18 грудня, понад 9 млн людей підключені до електромережі.
Про це у вечірньому зверненні повідомив Володимир Зеленський, пише УНН.
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"Іще 3 мільйонам українців повернуто постачання енергії. Плюс учора 6 мільйонів. Тобто після удару терористів у п’ятницю вже є результат для 9 мільйонів наших людей", — сказав Президент.
Як зазначив Зеленський, у більшості міст нормалізується й робота транспорту.
Додамо
В Укренерго заявили, що через зниження температури буде значний дефіцит електрики, тому відключення будуть й надалі.
Київ, як і вся Україна, надалі зазнає російських обстрілів. Найбільше в столиці від дефіциту електропостачання страждає Лівий берег та Оболонь з Куренівкою.