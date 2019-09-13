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Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
19:19 • 58765 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 111353 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 103196 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

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6 марта, 14:10 • 110233 просмотра

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Более 800 пожаров за месяц в Киевской области существенно повлияли на состояние воздуха в столице

Более 800 пожаров за месяц в Киевской области существенно повлияли на состояние воздуха в столице

Киев  •  УНН

 • 15967 просмотра

КИЕВ. 13 сентября. УНН. За последний месяц под Киевом произошло более 800 пожаров, что негативно повлияло на состояние воздуха в столице. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Киевской городской государственной администрации.

"За последний месяц под Киевом произошло более 800 пожаров. По сравнению с прошлыми месяцами этот показатель вырос почти в семь раз. Участились случаи поджогов травяных настилов", - говорится в сообщении.

По информации пресс-службы, рост случаев пожаров на территории Киевской области является одним из факторов, что вызывает проблемы в экологии и чистоте воздуха в Киеве. Кроме того, на состояние воздуха влияет работа промышленных предприятий и роста количества автомобилей.

"Ежедневно проводится мониторинг состояния воздуха, особое внимание уделено территориям, где наблюдается наибольшая задымленность. Речь идет о жилых массивах на левом берегу столицы. Круглосуточно работает передвижная лаборатория Коммунальной аварийно - спасательной службы", - говорится в сообщении

Кроме того, по информации Укргидрометцентра в Киеве до 16 сентября удерживаться чрезвычайный уровень пожарной опасности.

Напомним, за последний месяц в Киеве и области произошло 819 пожаров на площади 640 га.

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