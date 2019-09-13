Более 800 пожаров за месяц в Киевской области существенно повлияли на состояние воздуха в столице
Киев • УНН
КИЕВ. 13 сентября. УНН. За последний месяц под Киевом произошло более 800 пожаров, что негативно повлияло на состояние воздуха в столице. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Киевской городской государственной администрации.
"За последний месяц под Киевом произошло более 800 пожаров. По сравнению с прошлыми месяцами этот показатель вырос почти в семь раз. Участились случаи поджогов травяных настилов", - говорится в сообщении.
По информации пресс-службы, рост случаев пожаров на территории Киевской области является одним из факторов, что вызывает проблемы в экологии и чистоте воздуха в Киеве. Кроме того, на состояние воздуха влияет работа промышленных предприятий и роста количества автомобилей.
"Ежедневно проводится мониторинг состояния воздуха, особое внимание уделено территориям, где наблюдается наибольшая задымленность. Речь идет о жилых массивах на левом берегу столицы. Круглосуточно работает передвижная лаборатория Коммунальной аварийно - спасательной службы", - говорится в сообщении
Кроме того, по информации Укргидрометцентра в Киеве до 16 сентября удерживаться чрезвычайный уровень пожарной опасности.
Напомним, за последний месяц в Киеве и области произошло 819 пожаров на площади 640 га.