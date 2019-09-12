Кількість пожеж на Київщині зросла у 7 разів
Київ • УНН
КИЇВ. 13 вересня. УНН. За останній місяць у Києві та в області сталося 819 пожеж на площі 640 га. Про це повідомив начальник Управління з питань цивільного захисту Київської міської державної адміністрації Роман Ткачук, передає УНН.
За даними КМДА, у період із 9 серпня по 12 вересня у Київській області сталось 819 пожеж на площі понад 640 га.
"Порівняно із попереднім місяцем, кількість пожеж в екосистемах значно зросла. Лише протягом останнього місяця кількість випадків загоряння трав’яного настилу, пожежі покладів торфу та лісові пожежі у Київській області зросла майже у 7 разів", - повідомив Роман Ткачук.
Повідомляється, що за аналогічний період у червні-липні сталося 127 пожеж.
"Пожежі в екосистемах можуть мати негативні наслідки не лише для навколишнього середовища, але й для людей. Дим від торф’яних пожеж небезпечніший для здоров’я, ніж дим від горіння деревини, оскільки при згорянні торфу з нього виділяється багато з’єднань вуглецю, сірки, азоту та інших попутних речовин", – повідомив Роман Ткачук.
Нагадаємо, пожежу у Чорнобильській зоні вже другий день гасять за допомогою авіації.