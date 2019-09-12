Количество пожаров в Киевской области выросло в 7 раз
Киев • УНН
КИЕВ. 13 сентября. УНН. За последний месяц в Киеве и области произошло 819 пожаров на площади 640 га. Об этом сообщил начальник Управления по вопросам гражданской защиты Киевской городской государственной администрации Роман Ткачук, передает УНН.
По данным КГГА, в период с 9 августа по 12 сентября в Киевской области произошло 819 пожаров на площади более 640 га.
"По сравнению с предыдущим месяцем, количество пожаров в экосистемах значительно возросло. Только в течение последнего месяца количество случаев возгорания травяного настила, пожара залежей торфа и лесные пожары в Киевской области выросла почти в 7 раз", - сообщил Роман Ткачук.
Сообщается, что за аналогичный период в июне-июле произошло 127 пожаров.
"Пожары в экосистемах могут иметь негативные последствия не только для окружающей среды, но и для людей. Дым от торфяных пожаров опасен для здоровья, чем дым от горения древесины, поскольку при сгорании торфа из него выделяется много соединений углерода, серы, азота и других попутных веществ", - сообщил Роман Ткачук.
Напомним, пожар в Чернобыльской зоне уже второй день тушат с помощью авиации.