Пожежу у Чорнобильській зоні вже другий день гасять за допомогою авіації
Київ • УНН
КИЇВ. 12 вересня. УНН. Вже другий день триває ліквідація загорання лісової підстилки поблизу с. Нові Соколи Іванківського району у Чорнобильській зоні. Про це УНН розповіли у пресслужбі ДСНС у Київській області.
“Пожежа локалізована, розповсюдження відкритого вогню вже немає. Проводиться гасіння залишків. Працюють 12 одиниць техніки та більше 100 чоловік особового складу. Сьогодні не задіяні літаки, працюють тільки гелікоптер”, — розповіли у пресслужбі.
Як повідомляв УНН, 11 вересня о 12:25 поблизу с. Нові Соколи Іванківського району на території Димарського лісництва сталося загорання лісової підстилки, для гасіння пожежі залучили авіацію.