На Київщині горить ліс, до гасіння залучені літаки
Київ • УНН
КИЇВ. 11 вересня. УНН. У середу о 12:25 поблизу с. Нові Соколи Іванівського району виникла пожежа на території Димарського лісництва - сталося загорання лісової підстилки на площі близько 4 га місцями з переходом у верхову пожежу. Про це повідомляє УНН з посиланням на ДСНС.
Жертв та постраждалих немає.
Станом на 17:30 з території лісового масиву внаслідок сильних поривів вітру сталося розповсюдження вогню на площу близько 1 га.
Загальна площа пожежі близько 6 га.
До гасіння залучено 62 осіб та 11 од. тех., з них від ДСНС 30 людей о/с та 7 од. тех., 2 літаки АН-32П та вертоліт МІ-8.
Нагадаємо, у Дніпропетровській області горів хвойний ліс.