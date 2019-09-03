У Дніпропетровській області горів хвойний ліс
Київ • УНН
КИЇВ. 3 вересня. УНН. У понеділок о 15:54 до Служби порятунку "101" надійшло повідомлення про пожежу на території Царичанського лісництва у квадраті № 21 Державного підприємства "Петриківське лісове господарство", за межами селища Царичанка Царичанського району. Про це повідомляє УНН з посиланням на ДСНС.
До місця виклику негайно направлено чергове відділення 53-ї державної пожежно-рятувальної частини Головного управління ДСНС України у Дніпропетровській області.
Вогнем знищено підстилку хвойного лісу на площі 0,2 га.
Пожежу локалізовано 16:47 та ліквідовано о 17:05.
До ліквідації пожежі залучено 4 людей особового складу, 1 одиницю пожежно-рятувальної техніки Головного управління ДСНС України в області та 4 працівника та 2 одиниці техніки Державного підприємства "Петриківське лісове господарство".
Нагадаємо, на Полтавщині загасили лісову пожежу.