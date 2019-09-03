В Днепропетровской области горел хвойный лес
Киев • УНН
КИЕВ. 3 сентября. УНН. В понедельник в 15:54 в Службу спасения "101" поступило сообщение о пожаре на территории Царичанского лесничества в квадрате № 21 Государственного предприятия "Петриковская лесное хозяйство", за пределами поселка Царичанка Царичанского района. Об этом сообщает УНН со ссылкой на ГСЧС.
К месту вызова немедленно направлено дежурное отделение 53-й государственной пожарно-спасательной части Главного управления ГСЧС Украины в Днепропетровской области.
Огнем уничтожено подстилку хвойного леса на площади 0,2 га.
Пожар локализован 16:47 и ликвидирован в 17:05.
К ликвидации пожара привлечены 4 человека личного состава, 1 единица пожарно-спасательной техники Главного управления ГСЧС Украины в области и 4 работника и 2 единицы техники Государственного предприятия "Петриковская лесное хозяйство".
Напомним, в Полтавской области потушили лесной пожар.