В Днепропетровской области горел хвойный лес

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ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
06:35 • 19490 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 115130 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 125899 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 117267 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

Эксклюзив
НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 122653 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога
6 марта, 07:39 • 126765 просмотра

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 151827 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 150866 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

Эксклюзив
"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
5 марта, 15:54 • 140753 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила
5 марта, 15:49 • 197767 просмотра

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

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В Днепропетровской области горел хвойный лес

В Днепропетровской области горел хвойный лес

Киев  •  УНН

 • 8731 просмотра

КИЕВ. 3 сентября. УНН. В понедельник в 15:54 в Службу спасения "101" поступило сообщение о пожаре на территории Царичанского лесничества в квадрате № 21 Государственного предприятия "Петриковская лесное хозяйство", за пределами поселка Царичанка Царичанского района. Об этом сообщает УНН со ссылкой на ГСЧС.

К месту вызова немедленно направлено дежурное отделение 53-й государственной пожарно-спасательной части Главного управления ГСЧС Украины в Днепропетровской области.

Огнем уничтожено подстилку хвойного леса на площади 0,2 га.

Пожар локализован 16:47 и ликвидирован в 17:05.

К ликвидации пожара привлечены 4 человека личного состава, 1 единица пожарно-спасательной техники Главного управления ГСЧС Украины в области и 4 работника и 2 единицы техники Государственного предприятия "Петриковская лесное хозяйство".

Напомним, в Полтавской области потушили лесной пожар.

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