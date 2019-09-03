В Днепропетровской области горел хвойный лес

КИЕВ. 3 сентября. УНН. В понедельник в 15:54 в Службу спасения "101" поступило сообщение о пожаре на территории Царичанского лесничества в квадрате № 21 Государственного предприятия "Петриковская лесное хозяйство", за пределами поселка Царичанка Царичанского района. Об этом сообщает УНН со ссылкой на ГСЧС.