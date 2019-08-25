В Полтавской области потушили лесной пожар

Напомним, сегодня в 12:40 в Службу спасения "101" поступило сообщение о пожаре в лесном массиве вблизи с. Усть-Липянка Машевского района на площади около 2 га. Общая площадь лесного массива 3 га. Лесной массив принадлежит Михайловской ОТГ.

Всего к тушению привлекалось 32 человека и 11 единиц техники, из них от ГСЧС 27 человек личного состава и 8 единиц техники.