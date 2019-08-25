На Полтавщині локалізували лісову пожежу
Київ • УНН
КИЇВ. 25 серпня. УНН. Сьогодні на Полтавщині рятувальники локалізували пожежу на 3 га лісового масиву. Про це передає УНН із посиланням на пресслужбу Державної служби з надзвичайних ситуацій України у Полтавській області.
Близько 12:40 рятувальники дізналися про пожежу в лісовому масиві поблизу с. Усть-Лип'янка Машівського району на площі близько 2 га. Загальна площа лісового масиву - 3 га.
"О 15:50 пожежу локалізовано на площі 3 га. Всього до гасіння залучено 32 чоловіка та 11 одиниць техніки, з них від ДСНС 27 чоловік особового складу та 8 одиниць техніки", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, у Харкові пожежні ліквідували масштабну пожежу старих автомобільних покришок.