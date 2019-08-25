В Полтавской области локализовали лесной пожар

Около 12:40 спасатели узнали о пожаре в лесном массиве вблизи с. Усть-Липянка Машевского района на площади около 2 га. Общая площадь лесного массива - 3 га.

"В 15:50 пожар локализован на площади 3 га. Всего к тушению привлечены 32 человека и 11 единиц техники, из них от ГСЧС 27 человек личного состава и 8 единиц техники", - говорится в сообщении.

Напомним, в Харькове пожарные ликвидировали масштабный пожар старых автомобильных покрышек.



