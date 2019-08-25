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У Харкові горіло звалище автомобільних покришок

У Харкові горіло звалище автомобільних покришок

Київ • УНН

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КИЇВ. 25 серпня. УНН. У Харкові пожежні ліквідували масштабну пожежу старих автомобільних покришок. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу ГУ ДСНС Харківської області.

“25 серпня о 10:37 на номер „101“ надійшло повідомлення про пожежу, яка трапилась за адресою: м. Харків, Холодногірський район, вул. Беркоса, 7. На момент прибуття рятувальників на відкритій території горіли старі автомобільні шини та декілька автомобілів. Загальна площа пожежі складала біля 300 кв.м”, — йдеться у повідомленні.

До гасіння вогню були залучені 5 пожежно-рятувальних підрозділів на автоцистернах, 1 спецавтомобіль, а також пожежний потяг. Загалом з вогнем боролись 33 рятувальника.

Як пояснили у пресслужбі, їхні зусилля були направлені в першу чергу на припинення розповсюдження вогню і захист сусідніх будівель. Одночасно були подані стволи й на гасіння самого осередку пожежі. Пожежу вдалось локалізувати вже об 11:30.

В результаті дії вогню та високої температури знищено 2 та пошкоджено 3 автомобілів.

“О 13:52 відбулась остаточна ліквідація горіння”, — повідомили у ДСНС.

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