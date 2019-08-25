В Харькове горела свалка автомобильных покрышек
Киев • УНН
КИЕВ. 25 августа. УНН. В Харькове пожарные ликвидировали масштабный пожар старых автомобильных покрышек. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу ГУ ГСЧС Харьковской области.
“25 августа в 10:37 на номер „101“ поступило сообщение о пожаре, который случился по адресу: Харьков, Холодногорский район, ул. Беркоса, 7. На момент прибытия спасателей на открытой территории горели старые автомобильные шины и несколько автомобилей. Общая площадь пожара составляла около 300 кв.м”, - говорится в сообщении.
К тушению огня были привлечены 5 пожарно-спасательных подразделений на автоцистернах, 1 спецавтомобиль, а также пожарный поезд. Всего с огнем боролись 33 спасателя.
Как пояснили в пресс-службе, их усилия были направлены в первую очередь на прекращение распространения огня и защиту соседних зданий. Одновременно были поданы стволы и на тушение самого очага пожара. Пожар удалось локализовать уже в 11:30.
В результате действия огня и высокой температуры уничтожено 2 и повреждено 3 автомобиля.
“В 13:52 состоялась окончательная ликвидация горения”, — сообщили в ГСЧС.