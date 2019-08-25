На Полтавщині загасили лісову пожежу
Київ • УНН
КИЇВ. 25 серпня. УНН. О 21:40 у неділю було ліквідовано пожежу в лісовому масиві поблизу с. Усть-Лип'янка Машівського району на площі 3 га. Про це повідомляє УНН з посиланням на ДСНС.
Нагадаємо, сьогодні о 12:40 до Служби порятунку "101" надійшло повідомлення про пожежу в лісовому масиві поблизу с. Усть-Лип'янка Машівського району на площі близько 2 га. Загальна площа лісового масиву 3 га. Лісовий масив належить Михайлівській ОТГ.
Всього до гасіння залучалося 32 людини та 11 одиниць техніки, з них від ДСНС 27 людей особового складу та 8 одиниць техніки.