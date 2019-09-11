В Киевской области горит лес, к тушению привлечены самолеты
Киев • УНН
КИЕВ. 11 сентября. УНН. В среду в 12:25 вблизи с. Новые Соколы Ивановского района возник пожар на территории Дымарского лесничества - произошло возгорание лесной подстилки на площади около 4 га местами переходящие в верховой пожар. Об этом сообщает УНН со ссылкой на ГСЧС.
Жертв и пострадавших нет.
По состоянию на 17:30 по территории лесного массива в результате сильных порывов ветра произошло распространение огня на площадь около 1 га.
Общая площадь пожара около 6 га.
К тушению привлечены 62 человек и 11 ед. тех., из них от ГСЧС 30 человек л/с и 7 ед. тех., 2 самолета АН-32П и вертолет МИ-8.
Напомним, в Днепропетровской области горел хвойный лес.