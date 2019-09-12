Пожар в Чернобыльской зоне уже второй день тушат с помощью авиации
Киев • УНН
КИЕВ. 12 сентября. УНН. Уже второй день продолжается ликвидация возгорания лесной подстилки вблизи с. Новые Соколы Иванковского района в Чернобыльской зоне. Об этом УНН рассказали в пресс-службе ГСЧС в Киевской области.
"Пожар локализован, распространения открытого огня уже нет. Проводится тушения остатков. Работают 12 единиц техники и более 100 человек личного состава. Сегодня не задействованы самолеты, работает только вертолет", - рассказали в пресс-службе.
Как сообщал УНН, 11 сентября в 12:25 вблизи с. Новые Соколы Иванковского района на территории Дымарский лесничества произошло возгорание лесной подстилки, для тушения пожара привлекли авиацию.