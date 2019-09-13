Понад 800 пожеж за місяць на Київщині суттєво вплинули на стан повітря у столиці
Київ • УНН
КИЇВ. 13 вересня. УНН. За останній місяць поблизу Києва сталося понад 800 пожеж, що негативно вплинуло на стан повітря у столиці. Про це передає УНН із посиланням на пресслужбу Київської міської державної адміністрації.
“За останній місяць поблизу Києва сталося понад 800 пожеж. У порівняння з минулими місяцями цей показник зріс майже у сім разів. Почастішали випадки підпалів трав’яних настилів”, — йдеться в повідомленні.
За інформацією пресслужби, зростання випадків пожеж на території Київщини є одним з факторів, що спричиняє проблеми в екології та чистоті повітря в Києві. Крім того, на стан повітря впливає робота промислових підприємств та зростання кількості авто.
“Щоденно проводиться моніторинг стану повітря, особлива увага приділена територіям, де спостерігається найбільша задимленість. Мова йде про житлові масиви на лівому березі столиці. Цілодобово працює пересувна лабораторія Комунальної аварійно — рятувальної служби”, — йдеться в повідомленні
Крім того, за інформацією Укргідрометцентру у Києві до 16 вересня утримуватиметься надзвичайний рівень пожежної небезпеки.
Нагадаємо, за останній місяць у Києві та в області сталося 819 пожеж на площі 640 га.